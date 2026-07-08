Borgo Tuliero avanti col nuovo campo sportivo
La giunta comunale ha approvato a febbraio il progetto per un nuovo campo da calcio in erba sintetica nel centro sportivo di Borgo Tuliero, frazione di Faenza. L’intervento riguarda l’area di via Tombarelle e si sta procedendo con i lavori di realizzazione. L’obiettivo è aggiornare l’impianto esistente e migliorare le strutture sportive della zona. I lavori sono attualmente in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.
Prende piede l’intervento che interessa il campo sportivo di Borgo Tuliero, piccola frazione di Faenza, oltre il Ponte Rosso. Nel febbraio scorso la giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica all’interno del centro sportivo di via Tombarelle. Per tale opera sono stati stanziati 650mila euro a copertura totale dell’intervento e delle lavorazioni correlate necessarie. Nei giorni scorsi l’iter è proseguito con l’approvazione del progetto definitivo e l’affidamento diretto dell’appalto. Dopodiché si procederà con la consegna nel cantiere e con l’inizio delle lavorazioni, che secondo il cronoprogramma si protrarranno per circa 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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