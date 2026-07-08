borgo tuliero avanti col nuovo campo sportivo

Notizia in breve

La giunta comunale ha approvato a febbraio il progetto per un nuovo campo da calcio in erba sintetica nel centro sportivo di Borgo Tuliero, frazione di Faenza. L’intervento riguarda l’area di via Tombarelle e si sta procedendo con i lavori di realizzazione. L’obiettivo è aggiornare l’impianto esistente e migliorare le strutture sportive della zona. I lavori sono attualmente in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.