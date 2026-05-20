A Civitanova sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo campo sportivo nel quartiere di Santa Maria Apparente, con un investimento di un milione di euro. La realizzazione del progetto ha comportato modifiche all’accesso stradale previsto originariamente, a causa di standard tecnici imposti durante la fase di progettazione. Le modifiche riguardano principalmente la viabilità e le modalità di ingresso alla struttura, che sono state riviste per rispettare le normative vigenti.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso stradale al nuovo impianto di Santa Maria Apparente?. Quali standard tecnici hanno imposto la modifica al progetto originale?. Quanto tempo servirà per consegnare il campo completamente operativo?. Perché è stata scelta una soluzione specifica per il recupero idrico?.? In Breve Investimento di un milione tramite mutuo decennale con ribasso d'asta del 6%.. Lavori a Santa Maria Apparente con consegna prevista entro 120 giorni.. L'assessore Carassai punta su sostenibilità con nuova cisterna per recupero idrico.. Progetto conforme ai parametri tecnici della Lega nazionale dilettanti e del Coni.. I cantieri sono partiti a Santa Maria Apparente, nel quartiere di Civitanova, dove la Delfino Sport di Mosciano Sant’Angelo ha preso in carico il rifacimento del campo da calcio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova, via ai cantieri: un milione per il nuovo campo sportivo

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