Nuovo look per il Centro Sportivo Piedicastello-Vela | l' inaugurazione col sindaco Ianeselli

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, martedì 26 maggio, è stato inaugurato il Centro Sportivo Piedicastello - Vela di Trento, dopo un intervento di riqualificazione. L'impianto, ora più moderno e funzionale, ospita diverse società sportive e squadre. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco, che ha tagliato il nastro ufficiale. La struttura si presenta con nuove aree e miglioramenti strutturali rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato inaugurato oggi, martedì 26 maggio, il Centro Sportivo Piedicastello - Vela di Trento, dopo una riqualificazione che ha reso l'impianto più bello e funzionale alle esigenze delle società sportive e delle squadre che lo frequentano. Il sindaco Franco Ianeselli, l'assessore allo Sport. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trento, mille persone in piazza: no al nuovo centro a PiedicastelloA Trento, circa mille persone si sono radunate in piazza per manifestare contro la realizzazione di un nuovo centro a Piedicastello.

Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del NapoliIl presidente del Napoli ha raggiunto un accordo con il sindaco di Pozzuoli per la realizzazione di un nuovo centro sportivo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web