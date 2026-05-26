Nuovo look per il Centro Sportivo Piedicastello-Vela | l' inaugurazione col sindaco Ianeselli

Notizia in breve

Oggi, martedì 26 maggio, è stato inaugurato il Centro Sportivo Piedicastello - Vela di Trento, dopo un intervento di riqualificazione. L'impianto, ora più moderno e funzionale, ospita diverse società sportive e squadre. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco, che ha tagliato il nastro ufficiale. La struttura si presenta con nuove aree e miglioramenti strutturali rispetto al passato.