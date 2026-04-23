Il ritmo della vita | verso la conclusione le riprese del nuovo film del regista Franco Spezzaferro con l' Abbraccio

Il ritmo della vita fine riprese per film di Franco Spezzaferro con i ragazzi de “L’Abbraccio ODV”. Si concludono domani, giovedì 23 aprile, a Salerno le riprese de “Il ritmo della vita“, il nuovo film del regista Franco Spezzaferro. L’opera segna il debutto cinematografico dei ragazzi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Il regista Tom Ford a Napoli, ci sono le riprese del film “Cry to heaven” con Adele e Colin FirthIl regista e stilista Tom Ford ha iniziato le riprese del film "Cry to Heaven" ambientato anche a Napoli.

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