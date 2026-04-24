Nel primo semestre del 2025, il traffico aereo tra l'aeroporto di Fiumicino e l'Africa è aumentato del 18%. Sono state inaugurate nuove rotte dirette verso Dakar e Accra, facilitando i collegamenti tra Italia e i paesi del Senegal e del Kenya. La crescita del numero di voli si traduce in un incremento dei viaggi verso le destinazioni africane più richieste.

? Cosa sapere Il traffico aereo verso l'Africa cresce del 18% a Fiumicino nel primo semestre 2025.. Nuove rotte dirette per Dakar e Accra favoriscono i viaggi brevi verso Senegal e Kenya.. Il traffico aereo verso l’Africa è schizzato del 18% nel primo semestre del 2025, con Fiumicino che registra una crescita costante grazie ai nuovi collegamenti diretti per Dakar e Accra. Mentre i monumenti di Roma e il caos di via del Corso continuano a offrire lo spettacolo della Capitale, la voglia di altrove sta spingendo i viaggiatori romani oltre i confini europei. Non si parla più di spedizioni eroiche o avventure riservate a pochi eletti, ma di vacanze autunnali o pause natalizie pianificabili con un budget prevedibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom voli verso l’Africa: Fiumicino spinge le nuove rotte verso Dakar

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