Bonus over 60 viaggi | sconti su treni bus e aerei

Da scuolalink.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Italia, i cittadini over 60 possono usufruire di tariffe ridotte su treni, autobus e voli, anche se non esiste un bonus statale unificato. Le agevolazioni sono offerte da varie compagnie di trasporto e enti locali, con sconti che variano a seconda del servizio e della regione. Non ci sono fondi pubblici o bonus nazionali specifici, ma molte aziende applicano tariffe agevolate per questa fascia di età.

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Viaggiare dopo i 60 anni in Italia può essere più conveniente grazie a diverse agevolazioni tariffarie. È importante chiarire che non esiste un unico "bonus over 60" statale per i trasporti. Si tratta, invece, di sconti specifici offerti dalle singole compagnie. Queste riduzioni incentivano la mobilità della popolazione senior su treni, bus e altri mezzi, ma non sono contributi diretti.Sconti ferroviari per over 60: Trenitalia e ItaloIl trasporto ferroviario nazionale offre opzioni interessanti per i viaggiatori che hanno superato i sessant'anni. Le due principali compagnie, Trenitalia e Italo, hanno sviluppato offerte commerciali specifiche, sebbene con modalità e percentuali di sconto differenti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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