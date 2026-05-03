In Puglia, è stato presentato un nuovo piano che prevede modifiche agli orari dei bus per colorare meglio le coincidenze con i treni. Le Ferrovie del Sud Est dovranno garantire la puntualità delle corse, mentre i servizi di trasporto su gomma si adegueranno alle nuove disposizioni. La strategia mira a migliorare le connessioni tra i diversi mezzi di trasporto e a ottimizzare le rotte regionali.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari dei bus per chi usa il treno?. Chi dovrà garantire la puntualità dei viaggi sulle Ferrovie del Sud Est?. Quali nuove opere proteggeranno il paesaggio pugliese dallo sviluppo infrastrutturale?. Come verranno gestite le risorse idriche per contrastare la siccità regionale?.? In Breve Pressione regionale su Ferrovie del Sud Est per nuovi treni e standard qualitativi.. Integrazione tra autobus e ferrovie per ridurre l'uso dell'auto privata in Puglia.. Investimenti per nuovi invasi e riutilizzo acque reflue contro il cambiamento climatico.. Sviluppo infrastrutture logistiche e Alta Velocità Bari-Napoli per il Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, il piano di Piemontese: treni e bus per unire i viaggi

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