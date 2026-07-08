Bonomelli Zaccheroni dirige il gioco In arrivo appartamenti di pregio

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso anno è stato approvato un accordo tra pubblico e privato riguardante l’ex colonia Bonomelli, un complesso formato da un grande edificio che un tempo era una colonia marittima e due ville, su un’area di circa quattro ettari. La gestione di questa operazione è affidata a Zaccheroni, che si occupa di coordinare le attività legate al progetto. In futuro, sono previste la realizzazione di appartamenti di pregio nell’area.

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Sempre in tema di accordi fra pubblico e privato, lo scorso anno è stato approvato anche quello relativo all’ex colonia Bonomelli, un lotto formato da un grande edificio un tempo ad uso colonia marittima e due ville, su di una estensione di 4.180 metri quadrati. La Bonomelli, situata in una posizione molto strategica, sul lungomare viale Carducci angolo via Milano, è di proprietà della società "Panda" dell’allenatore Alberto Zaccheroni. L’intervento in questo caso è di tipo residenziale, con il mantenimento delle due ville, una delle quali adiacente la colonia, all’interno delle quali si potranno ricavare cinque appartamenti. La colonia sarà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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