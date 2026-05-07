All' Eur in arrivo 270 nuovi appartamenti di lusso e 35 a canone agevolato

Nel quartiere Eur, si sta per avviare la costruzione di un nuovo complesso residenziale composto da 270 appartamenti di lusso e 35 a canone agevolato. La zona si trova vicino al laghetto e al parco, offrendo un'area verde nelle vicinanze. I lavori sono in fase di avvio e l'intervento riguarderà una parte significativa dell'area, con la realizzazione di nuovi spazi abitativi.

Nel cuore dell'Eur, a poca distanza dal laghetto e il suo parco, molto presto spunterà un nuovo complesso residenziale di lusso. Oltre 300 appartamenti il cui sviluppo è curato da una società veicolo, la “Wonder SPV Srl”, creata “ad hoc” per la cartolarizzazione di un debito. Appartamenti di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Prima convento, poi caserma: ora sono in arrivo 25 appartamenti di lussoIl futuro prossimo dell'ex caserma Gnutti: da memoria storica a risorsa per il futuro della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Roma, pregiudicato scappa all'alt: inseguimento da film all'Eur tra i passanti terrorizzati della Colombo; Divieti di transito dalla mattina presto all’Eur per la mostra mercato delle cento bancarelle; Far West all’Eur: inseguimento da film sulla Colombo, arrestato 47enne su auto rubata; Roma, uccise il ladro sorpreso in un ufficio all'Eur, sparandogli alle spalle: Errore enorme del carabiniere. Movida a Roma: all'Eur due notti di techno e house al Room 26, in arrivo Olympe e Jessie DiamondIl fine settimana all’Eur si tinge di luci e suoni: le porte del Room26, sono pronte ad aprirsi e ospitare clubbers e dj. A piazza Guglielmo Marconi le piste vibrano a tempo di house e techno melodica ... ilmessaggero.it Spotted: Bryan Zaragoza trascorre qualche ora di relax all’Eur con amici . . Intanto ha lavorato a parte per tornare in forma. . #asroma #romanewseu #zaragoza - facebook.com facebook Roma, pregiudicato scappa all'alt: inseguimento da film all'Eur tra i passanti terrorizzati della Colombo ift.tt/v0xB35i x.com