Valter Lavitola si è presentato in procura per chiarire di non essere coinvolto nell’attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa di un giornalista e conduttore di Report. L’indagato ha fornito la sua versione dei fatti, negando ogni responsabilità. L’inchiesta riguarda l’attentato che ha suscitato grande attenzione, ma Lavitola ha ribadito di non aver avuto alcun ruolo nell’episodio. Gli investigatori continuano le verifiche sui dettagli della vicenda.

Valter Lavitola, indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, davanti ai pm che lo hanno convocato per l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse e sostenendo di non avere idea di quale possa essere stato il movente. "Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente", avrebbe detto Lavitola, in base a quanto si apprende, nel corso delle dichiarazioni spontanee. Lavitola si è detto "sconcertato" dell'accusa di essere il mandante alla luce del rapporto di "fraternità" che lo lega a Ranucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba a Ranucci, Lavitola in Procura: "Non sono stato io". La sua versione

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Caso Ranucci, Lavitola indagato come possibile mandante - 1mattina News 07/07/2026

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