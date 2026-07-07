Domani, l’editore indagato per strage si presenterà davanti ai pm a piazzale Clodio. L’uomo, coinvolto in un'inchiesta giudiziaria, dovrà rispondere delle accuse. Ranucci, ex amico dell’indagato, ha dichiarato di essere rimasto scioccato dalla notizia e ha ricordato il loro rapporto di amicizia. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine o sulle accuse specifiche.

Roma, 7 luglio 2026 - Domani a piazzale Clodio Valter Lavitola si presenterà davanti al pm per l’interrogatorio. E dovrà fronteggiare anche l’ accusa di strage. L’imprenditore è sospettato di essere il mandante dell’ attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano, per il quale sono state arrestate la scorsa settimana quattro persone di Napoli e Avellino considerati gli esecutori materiali. Tra gli indagati, come si legge nel decreto di perquisizione della Dda, c’è Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni e ritenuto l’intermediario tra Lavitola e i campani. L’indagine. Nell’atto si afferma che Lavitola ha dato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ranucci sotto choc: “Io e Lavitola eravano amici”. L’editore indagato per strage, parlerà domani ai pm

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