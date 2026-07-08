Una lite tra due gruppi di adulti al parco, avvenuta domenica sera, si è trasformata in un episodio di violenza con coltellate. Durante l’alterco, sono stati rivolti insulti razzisti e sono stati colpiti con calci e pugni, coinvolgendo anche un padre e la figlia di 11 anni presenti sul luogo. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Erano al parco, domenica sera, con i figli a giocare su una giostra quando una banale lite per l’uso del gioco si è trasformata prima in una aggressione verbale dai toni anche razzisti, poi fisica, con colpi di coltello, calci e pugni. Oltre a un papà, anche una bimba di undici anni è rimasta ferita. Subito sono partite le indagini, che in poco tempo hanno portato all’identificazione e al rintraccio del presunto responsabile, già agli arresti domiciliari per precedenti episodi ma fuori casa nell’orario previsto di detenzione. Per questo, oltre alle lesioni personali gravi, al presunto aggressore è stata contestata anche l’evasione. ... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, volano insulti razzisti per una giostra, la lite finisce a coltellate: feriti padre e figlia 11enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite per una giostrina a Bologna finisce nel sangue: padre accoltellato, ferita anche la figlia di 11 anniDomenica 5 luglio a Bologna, una lite tra due famiglie per l’uso di una giostrina nel parco “Giancarlo Susini” si è conclusa con un accoltellamento.

Napoli, lite tra minorenni finisce a coltellate: due feritiNel tardo pomeriggio di ieri a Bacoli, in provincia di Napoli, due minorenni sono rimasti coinvolti in una lite che è sfociata in un'aggressione con...

Ancora sangue in piazza Verdi a Bologna: lo riempie di insulti razzisti e poi lo accoltellaNella notte due persone si sono avvicinate in bicicletta alla vittima, un giovane di 23 anni, e poi è scoppiata la violenza: il ragazzo è stato portato al Maggiore. L’aggressore (irregolare) è stato d ... ilrestodelcarlino.it

Bologna, volano insulti razzisti per una giostra, la lite finisce a coltellate: feriti padre e figlia 11enneL'episodio ai giardini Susini di via Zaccherini Alvisi: il presunto aggressore è un 31enne di origini tunisine evaso dai domiciliari, ora in carcere ... corrieredibologna.corriere.it