Nel tardo pomeriggio di ieri a Bacoli, in provincia di Napoli, due minorenni sono rimasti coinvolti in una lite che è sfociata in un'aggressione con coltelli. L'episodio, nato da un diverbio legato a questioni sentimentali, ha provocato il ferimento di entrambi i giovani coinvolti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e condurre le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lite tra giovani a Bacoli: cosa è successo. Un diverbio legato a questioni sentimentali è degenerato in violenza nel tardo pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Bacoli, in provincia di Napoli. Due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti da coltellate, fortunatamente in modo non grave. L’episodio si è verificato lungo via Spiaggia, nei pressi del porto di Marina Grande, dove sono intervenuti i Carabinieri dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno trovato i due giovani, entrambi residenti a Pozzuoli, con ferite superficiali provocate da un’arma da taglio. La fuga e la consegna ai Carabinieri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, lite tra minorenni finisce a coltellate: due feriti

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