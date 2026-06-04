Bologna imbrattata dai graffitari Lepore | I privati puliscano i loro muri

Da imolaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli edifici di Bologna sono stati imbrattati da graffiti e le autorità hanno chiesto ai proprietari e amministratori di intervenire. In particolare, i responsabili devono rimuovere i graffiti dalle facciate e dalle vetrine dei loro immobili. Nessuna misura coercitiva è stata annunciata, ma si invita a un intervento volontario per ripristinare l’aspetto delle strutture. La richiesta arriva in un momento in cui si registra un aumento di scritte sui muri in diverse zone della città.

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A esprimere questa volontà è proprio il sindaco Matteo Lepore ai microfoni di Ètv in una puntata di ’Dedalus’: “Da quattro anni spendiamo quasi due milioni di euro l’anno per pulire i muri, anche dei privati”, scandisce il primo cittadino, puntualizzando: “Io credo che ci siano edifici privati che possono essere puliti anche dagli amministratori e dai proprietari. Ci sono grandi banche che stanno abbandonando le loro filiali, perché ormai queste spesso vanno on line – riflette –: quelle banche devono tenere le vetrine pulite. Io sto facendo anche ordinanze, perché è giusto che sia così”. A Palazzo d’Accursio si sta ragionando su una revisione del “nostro regolamento di Polizia urbana, che tiene insieme tutte le regole per il decoro urbano, lo spazio pubblico e il lavoro in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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