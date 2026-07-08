Bobby Solo annulla il concerto due ore prima | gli organizzatori pronti a denunciarlo e la scusa dei moscerini non basta

Due ore prima dell’inizio, il cantante ha annunciato l’annullamento del concerto previsto sulla Rocca del Leone a Castiglione del Lago. Gli organizzatori avevano già allestito il palco e il pubblico si era radunato, ma l’artista ha deciso di non esibirsi, citando come motivo la presenza di moscerini. La decisione ha scatenato le proteste e potrebbe portare a una denuncia da parte degli organizzatori.

Un concerto atteso, una location suggestiva come la Rocca del Leone a Castiglione del Lago, il palco già montato e il pubblico pronto a godersi un sabato sera all’insegna della musica italiana. Eppure, sabato 4 luglio 2026, nulla di tutto questo è andato come previsto. Bobby Solo ha annullato il suo live al Festival dei Tramonti poche ore prima dell’inizio, scatenando una polemica che ha rapidamente travalicato i confini dell’Umbria per diventare caso nazionale. La motivazione ufficiale ha lasciato tutti di stucco: troppi moscerini. O meglio, come precisato dagli organizzatori con linguaggio tecnico, la presenza massiccia di chironomidi, piccoli insetti simili ai moscerini che popolano le zone umide e lacustri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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BOBBY SOLO IN CONCERTO A LORETO APRUTINO PESCARA

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Bobby Solo annulla il live per troppi moscerini, gli organizzatori: “Valutiamo vie legali, compenso già ricevuto”A poche ore dall'inizio, il concerto è stato annullato perché durante le prove più di 50 moscerini hanno invaso il palco.

Temi più discussi: Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago per la presenza dei chironomidi. Cosa è successo; Troppi moscerini, così è impossibile cantare: Bobby Solo annulla il concerto di Castiglione del Lago; Bobby Solo, il caso del concerto annullato per chironomidi; Bobby Solo annulla il live per troppi moscerini, gli organizzatori: Valutiamo vie legali, compenso già ricevuto.

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Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago per troppo moscerini! La rabbia degli organizzatori reddit

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