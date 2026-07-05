Bobby Solo annulla il live per troppi moscerini gli organizzatori | Valutiamo vie legali compenso già ricevuto

A poche ore dall'inizio, il concerto è stato annullato perché durante le prove più di 50 moscerini hanno invaso il palco. Gli organizzatori riferiscono di valutare azioni legali e di aver già versato il compenso all’artista. La cancellazione ha lasciato il pubblico senza spettacolo, con i presenti che hanno assistito all’annuncio poco prima dell’orario previsto. Nessuna spiegazione ufficiale oltre al motivo dei moscerini e alla decisione di interrompere l’evento.

A poche ore dall'inizio, Bobby Solo ha annullato il suo concerto a Castiglione del Lago per via di troppi moscerini: "Durante le prove oltre 50 mi hanno assalito". L'organizzazione del Festival valute vie legali dal momento che l'artista aveva già ricevuto il compenso e non ha avvisato nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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