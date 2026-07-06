Il concerto di Bobby Solo previsto per il 4 luglio a Castiglione del Lago è stato annullato all’ultimo minuto. L’artista ha motivato la decisione parlando di “troppi moscerini” nel luogo dell’evento. Gli organizzatori hanno reagito con insistenza, contestando la spiegazione e chiedendo chiarimenti su quanto accaduto. La manifestazione, che si svolgeva nel festival dei Tramonti, si è conclusa senza l’esibizione prevista.

Disputa a Castiglione del Lago dopo che Bobby Solo ha annullato il concerto al festival dei Tramonti per la presenza di troppi moscerini Bobby Sololo scorso 4 luglio si sarebbe dovuto esibire aCastiglione del lago,al Festival dei Tramonti. Ma il cantante, poco prima dell’esibizione, ci ha ripensato, ed ha deciso di non fare più lo show. Sui social ha annunciato dell’annullamento dello show, a poche ore dall’inizio, senza dare motivazioni. Poi, adAdnKronos, gli organizzatori sono intervenuti sottolineando un fatto “grave” che sarebbe accaduto. Pare, infatti cheSolo abbia deciso di annullare il concerto perché c’erano troppi moscerini.A quel punto il cantante è intervenuto sui social, confermando la versione ma rivelando che le due parti si erano messe d’accordo per rimandare il concerto a settembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago per ‘troppi moscerini’, gli organizzatori insorgono

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Bobby Solo annulla il concerto a Castiglione del Lago ecco cosa è successo

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