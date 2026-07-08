Bizzarri podcast sul palco | Uno show sulla stupidità

Se prima non avevano un amico, adesso i personaggi pubblici del nostro tempo non hanno più nemmeno un dubbio. Domani sera in piazza Borghesi di Savignano sul Rubicone Luca Bizzarri presenta il nuovo spettacolo ‘Non hanno un (amico) dubbio’. In questa evoluzione dello spettacolo che ha conquistato il pubblico teatrale negli ultimi anni, il comico genovese porta in scena divertenti aneddoti legati a fantomatiche esternazioni di politici e figure di spicco della nostra quotidianità: uno specchio impietoso, ma mai banale. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo, promosso da Sillaba nella rassegna Apertus, sono in vendita sul sito di Liveticket. Bizzarri, come nasce quest’evoluzione del suo precedente spettacolo? "Beh, diciamo che il mondo è andato avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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