Simone Cicalone e Luca Bizzarri strana coppia al Pulp Podcast | Io fascista? Collaboro con Avs!
Questa settimana, nel podcast, si parla di due personaggi che si presentano come una coppia insolita. Durante l’intervista, spiegano alcuni aspetti della loro attività, chiarendo alcuni malintesi sul loro ruolo. Non vengono fatte deduzioni o supposizioni sulle loro motivazioni, ma vengono fornite informazioni dirette e concrete sui loro comportamenti e collaborazioni. La conversazione si concentra sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate dai protagonisti.
Simone Cicalone e Luca Bizzarri sono la "strana coppia" della settimana a Pulp Podcast. La coppia si racconta smontando le credenze sul loro lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Fedez contro diMartedì: “Volevano usare le nostre clip per sminuire il Pulp Podcast”Fedez denuncia su Instagram il trattamento di diMartedì: "Volevano sminuire il podcast con clip fuori contesto".
Causa milionaria contro Pulp Podcast: l’imprenditore Zampolli, amico di Trump: “Fedez mi ha accostato a Epstein”L'imprenditore Paolo Zampolli querela Fedez e Mr Marra per diffamazione, a seguito delle dichiarazioni emerse in una puntata di Pulp Podcast, in cui...