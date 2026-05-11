Simone Cicalone e Luca Bizzarri strana coppia al Pulp Podcast | Io fascista? Collaboro con Avs!

Questa settimana, nel podcast, si parla di due personaggi che si presentano come una coppia insolita. Durante l’intervista, spiegano alcuni aspetti della loro attività, chiarendo alcuni malintesi sul loro ruolo. Non vengono fatte deduzioni o supposizioni sulle loro motivazioni, ma vengono fornite informazioni dirette e concrete sui loro comportamenti e collaborazioni. La conversazione si concentra sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali rilasciate dai protagonisti.

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