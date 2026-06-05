Per l’estate 2026, sul palco di Savignano si esibiranno artisti come Paolini, Bizzarri e Cristicchi. La stagione teatrale Apertus 2026 presenterà spettacoli di vari generi e artisti italiani. L’amministrazione comunale ha annunciato l’intenzione di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso eventi e rappresentazioni. La programmazione mira a coinvolgere il pubblico di tutte le età e a promuovere il settore teatrale nel territorio.

Chi saranno i protagonisti della stagione teatrale Apertus 2026?. Come cambierà il volto di Savignano attraverso la cultura?. Quali nuovi appuntamenti glamour animeranno i giovedì di agosto?. Dove si svolgeranno le animazioni nei vari quartieri della città?.? In Breve Teatro Apertus con Paolini il 24 giugno, Bizzarri il 9 luglio e Cristicchi il 5 agosto. Musica jazz in agosto e rassegna Rapsodia nei giorni 5, 20 e 26 giugno. Tradizioni locali con Piadiniamo dal 17 al 19 luglio e Savignano Wine il 3-4 luglio. Animazione nei quartieri da Valle Ferrovia il 22 giugno a Capanni il 7 agosto. Savignano sul Rubicone pianifica un’estate tra cultura, musica e tradizioni con grandi nomi del teatro e del gusto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Savignano 2026: Paolini, Bizzarri e Cristicchi sul palco dell’estate

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