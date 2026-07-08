Bizarrap fa una gaffe sul premio a Messi dopo l'Egitto | Sapevo già da ieri che dovevo consegnarlo

Durante una diretta, il produttore musicale ha affermato di aver saputo già il giorno precedente di dover consegnare un premio a Messi, dopo la vittoria della sua squadra ai Mondiali. La frase ha suscitato reazioni di protesta, con accuse di possibile manipolazione della partita. Non ci sono state conferme ufficiali riguardo a queste affermazioni.

La gaffe in diretta del produttore musicale dopo la sfida dei Mondiali vinta 3-2 dalla Seleccion. La sua frase ha scatenato le proteste per una "partita truccata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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