Bizarrap fa una gaffe sul premio a Messi dopo l'Egitto | Sapevo già da ieri che dovevo consegnarlo

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una diretta, il produttore musicale ha affermato di aver saputo già il giorno precedente di dover consegnare un premio a Messi, dopo la vittoria della sua squadra ai Mondiali. La frase ha suscitato reazioni di protesta, con accuse di possibile manipolazione della partita. Non ci sono state conferme ufficiali riguardo a queste affermazioni.

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La gaffe in diretta del produttore musicale dopo la sfida dei Mondiali vinta 3-2 dalla Seleccion. La sua frase ha scatenato le proteste per una "partita truccata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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