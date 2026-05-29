Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,3 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies possiede 5,39 milioni di token ETH e ha partecipazioni complessive in criptovalute e liquidità per un totale di 12,3 miliardi di dollari. La società detiene più del 4,47% dell’offerta totale di ETH.

Ethereum continua a beneficiare del duplice vento favorevole della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e della crescente necessità di blockchain pubbliche e neutrali da parte dei sistemi di IA agentica Bitmine detiene 4.712.917 ETH in staking, pari a 10,1 miliardi di dollari al prezzo di 2,134 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza Bitmine possiede 95 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Bitmine Immersion (BMNR) Analysis: Why Its Crashing & Recovery Plan

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