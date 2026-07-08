La birra italiana sta registrando un aumento di popolarità, superando il trend “Splitting the G” della Guinness tra i consumatori di paesi come Australia e Sud Africa. La moda attuale si chiama “Setting the Table” e vede la Moretti in crescita rispetto alla Guinness. Fino a quest’anno, ai gusti dei consumatori di birra nordeuropei sembrava più familiare la birra di marchio straniero, ma ora si assiste a un cambio di preferenze.

Roma, 8 luglio 2026 - La Moretti meglio della Guinness, dipende dai gusti ma ai consumatori di birra nordeuropei (ma anche australiani e sudafricani) suonava strano, almeno fino a quest’anno che una moda sta cambiando i consumi a favore della birra italiana di proprietà del gruppo olandese Heineken. Nel 2024 infatti nacque la sfida tra i bevitori del cosiddetto "Splitting the G", cioè bere la Guinness al primo sorso fino a che la G della scritta bianca sul bicchiere sia perfettamente a metà, dove la linea tra birra scura e schiuma bianca s’incontrano, in linea anche con il centro della E del logo della stout irlandese, si legge su Bild e su alcuni media britannici del settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Birra, la moda è "Setting the Table": boom della Moretti. Superato il trend “Splitting the G” della Guinness

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