Food & Beverage | Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, il settore Food & Beverage ha assistito a un crescente interesse per l’autenticità e le tradizioni italiane, con un’attenzione particolare alle bevande come la birra. Birra Moretti ha annunciato iniziative rivolte a valorizzare i momenti conviviali e la cultura gastronomica del paese. Questa tendenza si traduce in una maggiore attenzione dei consumatori verso prodotti che richiamano le radici locali e la qualità artigianale. Le aziende del settore stanno adattando le proprie strategie per rispondere a questa domanda crescente.

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Un nuovo bisogno di autenticità sta cambiando il modo in cui gli italiani vivono la tavola e l’esperienza del pasto. Secondo un’indagine AstraRicerche per Birra Moretti, oggi si scelgono sempre di più esperienze semplici, genuine e senza formalismi, dove sentirsi davvero sé stessi. Un significato che il brand ha voluto celebrare con “Milano mangia come piace a noi”, l’evento firmato Birra Moretti dove una fetta di pizza e una birra diventano gli ingredienti perfetti per godersi il momento. Tra ospiti, momenti di condivisione e attività dedicate, la serata ha raccontato un nuovo modo di vivere il cibo: più spontaneo, autentico e vicino alle persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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