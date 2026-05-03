La nostra prigione in mare Picchiati umiliati derisi e poi ancora picchiati

Durante un'esperienza durata un giorno e due notti, un gruppo di persone è stato detenuto da soldati delle forze speciali israeliane in un contesto marittimo. Durante il periodo di prigionia, gli individui sono stati sottoposti a violenze fisiche e umilianti, rimanendo invisibili agli occhi degli agenti che li hanno tenuti sotto controllo. La loro permanenza si è svolta senza il confronto diretto con gli operatori militari, di cui non sono mai riusciti a scorgere i volti.

In balìa Il racconto da Creta del nostro inviato sulla Flotilla di un giorno e due notti di torture, sequestrati e minacciati da militari israeliani senza volto In balìa Il racconto da Creta del nostro inviato sulla Flotilla di un giorno e due notti di torture, sequestrati e minacciati da militari israeliani senza volto Siamo stati prigionieri dei soldati delle forze speciali israeliane per un giorno e due notti, ma in tutto questo tempo non siamo mai riusciti a vedere i loro volti. Il nostro carcere galleggiante consisteva in quattro container disposti a rettangolo e incorniciati di filo spinato, con noi 180 rinchiusi nel mezzo. Loro, i soldati, stavano sopra, lungo le passerelle in acciaio che correvano per tutto il perimetro del cargo militare nel quale eravamo confinati.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La nostra prigione in mare. Picchiati, umiliati, derisi e poi ancora picchiati falling for my iron lady! the reckless heir fell in love with his powerful protector. Notizie correlate 50enne ubriaco va fuori strada ad Alessandria, poi la follia: picchiati agenti e sanitari prima dell'arrestoEseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad Alessandria. Follia ultras a Cattolica: fanesi picchiatiPomeriggio ad altissima tensione quello di ieri a Cattolica, dove prima della partita Vismara-Fano, disputata in campo neutro allo stadio ’Calbi’ e...