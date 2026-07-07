Un imam è stato arrestato dopo che telecamere nascoste hanno ripreso, durante le lezioni di Corano, episodi di violenza nei confronti degli studenti. Le immagini mostrano chiaramente le aggressioni, che si sono verificate nel centro islamico. Il centro, considerato un punto di riferimento per l’integrazione e il dialogo interculturale, era stato recentemente aperto e apprezzato per i servizi rivolti a bambini e famiglie della zona.

Ancona, 7 luglio 2026 – Era nata da poco ma era già un punto di riferimento per l’integrazione e il dialogo interculturale. Un luogo lodato pubblicamente per l’importante servizio rivolto ai bambini e alle famiglie della Vallesina. Oggi, però, sulla moschea di viale della Vittoria a Jesi si abbatte una bufera giudiziaria che lascia sotto choc un’intera comunità. L’imam del centro islamico ‘At-Taqwa’, un uomo di 47 anni di nazionalità bengalese ma da tempo radicato nelle Marche, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti continuati e aggravati nei confronti di minori. Lo sconcerto in città è esploso non appena la notizia ha iniziato a circolare con insistenza negli ambienti cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchiava studenti a lezione di Corano: arrestato Imam del centro islamico. Dalle telecamere nascoste “scene inequivocabili”

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