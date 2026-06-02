Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco missilistico proveniente dalla Russia, con missili e droni che hanno preso di mira infrastrutture energetiche e edifici residenziali. Sono scoppiati incendi e si sono verificati blackout diffusi in diverse zone della città. Le esplosioni hanno causato danni visibili agli edifici e interruzioni di corrente che si sono protratte nel tempo. La situazione rimane tesa, con squadre di soccorso sul posto.

Roma, 2 giugno 2026 – L’inferno è piombato su Kiev: nella notte un massiccio attacco missilistico russo ha colpito palazzi residenziali e infrastrutture energetiche. Potenti esplosioni, incendi e colonne di fumo in tutta la capitale. Molte zone sono senza corrente. L’Ucraina ha subito attivato la la difesa aerea, ma il bilancio dei morti continua a crescere: almeno 10 le vittime e una sessantina i feriti resi noti finora. Gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri Stati membri della Nato in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno a Kiev: missili e droni sulle infrastrutture energetiche. Incendi e blackout

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PUTIN SCATENA LINFERNO: Missili Ipersionici KINZHAL sullUcraina – Kiev Sotto Attacco Totale!

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