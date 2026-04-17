Il governo italiano ha dichiarato che l’Italia rimarrà sempre al fianco di Kiev, secondo le parole del presidente del consiglio. Le affermazioni sono state pronunciate in un contesto legato alla guerra in Ucraina, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi di questa presa di posizione. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico e mediatico.

"L'Italia sempre al fianco di Kiev": sono queste le agghiaccianti parole recentemente pronunziate da Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di spicco della giullaresca destra bluette neoliberale e filoatlantista. Giorgia Meloni, oltretutto, ha recentemente accolto con un grande abbraccio il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. Come se non bastasse, a fare da grancassa delle posizioni governative, recentemente l'europarlamentare Letizia Moratti, in una sua epifania catodica su la7, ha spiegato che l'Ucraina è l'aggredito e la Russia è l'aggressore e che il guitto di Kiev sta difendendo i valori democratici.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni: "Italia sempre al fianco di Kiev"; il tradimento dell'interesse nazionale continua senza posa

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