bikers racing team al top sammartin resta al comando

Il Bikers Racing Team di Gatteo ha mantenuto il primo posto in una gara di Supermoto disputata con condizioni meteorologiche estreme. Sammartin è rimasto al comando durante tutta la competizione, che si è svolta in condizioni molto difficili. La gara si è conclusa con il team al primo posto, nonostante le sfide legate al maltempo.

Continuano i successi in Supermoto del Bikers Racing Team di Gatteo. Una gara al cardiopalma, in condizioni meteorologiche estreme. Il round del Campionato Italiano ed Internazionali d’Italia Supermoto sul circuito di Ortona si è svolto sotto un caldo torrido, mettendo a durissima prova la resistenza fisica dei piloti e l’affidabilità dei mezzi meccanici. Nonostante le avversità e la sfortuna, i piloti del Bikers Racing Team hanno dimostrato carattere, velocità e determinazione ai vertici delle rispettive categorie. Elia Sammartin, leader incontrastato del campionato SM1 PRO, si è presentato in Abruzzo in forma smagliante, conquistando una straordinaria pole position con quasi due secondi di vantaggio sul diretto inseguitore, Mattia Rato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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