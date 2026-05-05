Monrealbike Racing Team protagonista alla Marathon dello Jato | 3 titoli regionali FCI su sei atleti al via!

Il Monrealbike Racing Team ha gareggiato alla Marathon dello Jato, ottenendo tre titoli regionali FCI con sei atleti presenti. La squadra normanna ha concluso la competizione con risultati significativi, rafforzando la propria presenza nel circuito regionale. Il prossimo impegno è previsto all’Aspro Marathon in Calabria. La partecipazione alla gara, che si è svolta recentemente, ha visto i sei concorrenti affrontare il percorso e conquistare i riconoscimenti in diverse categorie.

Il Monrealbike Racing Team si distingue anche alla Marathon dello Jato con una prestazione di alto livello, confermando solidità, preparazione e spirito competitivo. Con sei atleti al via il team riesce a conquistare tre maglie di Campione Regionale FCI, un risultato che evidenzia il duro lavoro svolto e la qualità del gruppo. Nella prova Marathon Manuel Oddo si mette in evidenza tra atleti di alto profilo, chiudendo con un ottimo 6° posto assoluto e 2° di categoria, risultato che gli vale la maglia di Campione Regionale FCI. Buona anche la prestazione di Gerry Lupo, 45° assoluto e 7° di categoria, autore di una gara solida e costante. In crescita continua Pietro Minasola, che conclude 39° assoluto e 6° di categoria, confermando il suo percorso di miglioramento.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monrealbike Racing Team protagonista alla Marathon dello Jato: 3 titoli regionali FCI su sei atleti al via! Notizie correlate Inizia benissimo il cammino della MonrealBike Racing Team, a Nicolosi un doppio podio per il team normanno nel Campionato Regionale FCI – Coppa SiciliaIl team ha appena iniziato a battere il terreno di gara, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato 2026 al... La Monrealbike Racing Team fa bottino pieno al Granfondo Valle dei vini, ottimi piazzamenti per l’intero team normanno!Ennesimo successo per il team monrealese che al Granfondo Valle dei templi riesce ad imporsi tra gli oltre 340 partecipanti in un percorso idilliaco,...