Federalberghi | Bocca resta al comando Meloni punta al primato turistico

Lunedì 20 aprile 2026 si è tenuta al Salone delle Fontane all’Eur la 76ª Assemblea nazionale di Federalberghi, durante la quale è stato confermato all’unanimità Bernabò Bocca come presidente della federazione. La giornata è stata dedicata al tema dell’accoglienza e del settore turistico, con la presidente del Consiglio che ha annunciato l’obiettivo di raggiungere il primato turistico nel paese.

Roma, Salone delle Fontane all'Eur, lunedì 20 aprile 2026. In questa mattinata dedicata al futuro dell'accoglienza, la 76ª Assemblea nazionale di Federalberghi ha sancito la continuità alla guida della federazione con la riconferma all'unanimità di Bernabò Bocca. Il leader, che rappresenta una compagine di 27mila professionisti del settore, è stato scelto dai soci per proseguire il mandato dopo un voto che non ha lasciato spazio ad alternative durante la plenaria. L'evento ha una partecipazione .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federalberghi: Bocca resta al comando, Meloni punta al primato turistico Notizie correlate Federalberghi: Bocca guida il turismo, Meloni al vertice di RomaA Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur, si è aperta venerdì 17 aprile 2026 la 76ª assemblea nazionale di Federalberghi, un evento che ha la... Bernabò Bocca resta presidente di Federalberghi. Votato all’unanimità dall’assemblea. I complimenti di Sara FunaroManterrà la doppia presidenza, Bernabò Bocca: oltre a quella della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze anche la poltrona più alta, per lui... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bernabò Bocca resta presidente di Federalberghi. Votato all'unanimità dall'assemblea. I complimenti di Sara Funaro; Bernabò Bocca confermato alla guida di Federalberghi all’unanimità; Federalberghi, Bernabò Bocca riconfermato presidente all’unanimità; Bernabò Bocca rieletto presidente di Federalberghi a Roma. Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Iniziata presso il Salone delle Fontane all'Eur a Roma la 76/a assemblea nazionale ... msn.com TURISMO | Il ruolo chiave per l’Italia e la conferma di Bocca alla guida di FederalberghiBernabò Bocca è stato confermato all'unanimità Presidente di Federalberghi durante l'assemblea nazionale ... ilsussidiario.net L’Aquila, Palmisano eletto in Federalberghi Extra: turismo in calo nel primo trimestre 2026 Francesco Palmisano, 35 anni, imprenditore aquilano, è stato eletto consigliere nazionale di Federalberghi Extra durante l’assemblea a Roma, con la conferma di Ma - facebook.com facebook Il mio intervento alla 76ª Assemblea Nazionale di @federalberghi x.com