Biassono Cristian Donzello morto nella gara clandestina di moto | 4 anni al presunto organizzatore
Un uomo è stato condannato a quattro anni di carcere per aver organizzato una gara di moto clandestina a Biassono. La sentenza arriva dopo che la Procura aveva chiesto tre anni. Durante l’evento, un motociclista di 23 anni è morto in un incidente. La gara si svolgeva senza autorizzazioni ufficiali e ha portato alla tragedia. La condanna riguarda esclusivamente l’organizzatore dell’evento, ritenuto responsabile dell’incidente fatale.
Biassono (Monza Brianza), 8 Luglio 2026 – È stato condannato a 4 anni di reclusione (tre in più di quanto chiesto dalla Procura monzese) il presunto organizzatore della gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello, che in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote nella zona industriale di Biassono. La gara senza autorizzazione . L'ha decisa la gup del Tribunale di Monza Angela Colella nel processo con il rito abbreviato per un 20enne di Biasson o accusato di avere predisposto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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