Biassono Cristian Donzello morto nella gara clandestina di moto | 4 anni al presunto organizzatore

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato a quattro anni di carcere per aver organizzato una gara di moto clandestina a Biassono. La sentenza arriva dopo che la Procura aveva chiesto tre anni. Durante l’evento, un motociclista di 23 anni è morto in un incidente. La gara si svolgeva senza autorizzazioni ufficiali e ha portato alla tragedia. La condanna riguarda esclusivamente l’organizzatore dell’evento, ritenuto responsabile dell’incidente fatale.