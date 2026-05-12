Gara clandestina in collina | corse folli tra ciclisti e moto scattano denunce e sequestri

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona collinare dell’Oltrepò Pavese, tra Santa Maria della Versa e Canneto Pavese, alcuni ciclisti e motociclisti hanno partecipato a corse non autorizzate. Le forze dell’ordine sono intervenute sequestrando i mezzi e denunciando i partecipanti. L’attività si svolgeva su un tratto di strada che è stato utilizzato come percorso improvvisato per le gare clandestine. Le autorità stanno indagando sugli episodi e sugli eventuali responsabili.

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Correvano ad alta velocità lungo le strade collinari dell’Oltrepò Pavese, trasformando un tratto viario tra Santa Maria della Versa e Canneto Pavese in un vero e proprio percorso improvvisato. La gara clandestina, che ha coinvolto sette autovetture di grossa cilindrata, è stata però interrotta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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