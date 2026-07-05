Mercoledì in tribunale a Monza si terrà l'udienza relativa alla gara clandestina di moto che ha provocato la morte di un 16enne. Tre imputati sono chiamati a rispondere dell’incidente avvenuto il 12 marzo 2023 a Biassono. Due di loro hanno presentato domanda di patteggiamento, mentre un terzo ha chiesto il processo abbreviato. La giudice valuterà le richieste e deciderà sulla loro eventuale accoglienza.

Biassono (Monza Brianza), 5 Luglio 2026 - Per la gara clandestina di moto costata la vita il 12 marzo 2023 al 16enne monzese Cristian Donzello due richieste di patteggiamento e una di processo abbreviato saranno vagliate mercoledì dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella. Il 16enne in sella alla sua Enduro 125 aveva centrato una Polo guidata da un 21enne in cerca di parcheggio per assistere alla manifestazione di appassionati delle due ruote nella zona industriale di Biassono. Per altri due imputati minorenni procede la Procura per i minori di Milano.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Biassono, Cristian Donzello e la tragica gara clandestina di moto: tre imputati in Tribunale a Monza

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