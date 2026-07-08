Un uomo è stato condannato a quattro anni di carcere per aver organizzato una gara clandestina di moto in cui un sedicenne ha perso la vita. La competizione si è svolta senza autorizzazioni e ha causato la morte del giovane durante l'evento. La sentenza riguarda esclusivamente l'organizzatore, ritenuto responsabile dell’incidente e delle conseguenze legate alla manifestazione non autorizzata. La vittima aveva 16 anni al momento dell’incidente.

Condannato a 4 anni di reclusione per aver organizzato la gara clandestina di moto che aveva portato alla morte di Cristian Donzello, sedicenne di Monza rimasto vittima di un terribile incidente stradale il 12 marzo 2023 a Biassono, In Brianza, che era stato ripreso dagli smartphone dei molti giovani spettatori presenti, e le cui immagini erano state diffuse sul web. Per il presunto organizzatore, un 20enne, la pena è stata decisamente più alta dei 12 mesi chiesti dalla pubblica accusa, secondo quanto ha stabilito la gup Angela Colella con il rito abbreviato. Il tribunale, inoltre, ha respinto l’ipotesi patteggiamento per altri due imputati.... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Biassono, Christian Donzello morì a 16 anni durante gara clandestina di moto: 4 anni di carcere all'organizzatore

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