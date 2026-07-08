La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, ha sfilato a Parigi, seguendo le orme della madre nel mondo della moda. La partecipazione alla passerella si è svolta recentemente e ha attirato l’attenzione per la sua presenza. Balti, nota modella italiana, ha condiviso sui social alcune immagini dell’evento. La sfilata si è svolta in una delle principali città della moda internazionale. La giovane ha mostrato un look che ha suscitato commenti positivi sui social media.

Tale madre, tale figlia. Se Bianca Balti è una delle modelle più famose e apprezzate del mondo, la sua primogenita Matilde Lucidi ne sta seguendo brillantemente le orme. A Parigi la 19enne ha sfilato sulle passerelle dedicate all’haute couture e la sua prima supporter è la mamma, che su Instagram ha postato alcune immagini condividendo tutta la propria gioia. La carriera di Matilde Lucidi sulle passerelle. Se qualcuno pensava a una rivalità tra Bianca Balti e Matilde Lucidi si dovrà ricredere: Bianca non potrebbe essere più orgogliosa di sua figlia. La ragazza ha calcato per la prima volta le passerelle della Haute Couture sfilando per Dior e chiudendo la sfilata di Ashi, ma il suo non è un debutto assoluto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Balti, la figlia Matilde segue le sue orme e sfila a Parigi: splendida

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