Bevono dalla fontana dopo l’escursione maxi intossicazione al campo estivo | 28 bimbi in ospedale a Reggio Emilia

Dopo un'escursione, 28 bambini e 2 adulti sono stati portati in ospedale a Reggio Emilia per una sospetta intossicazione. Il gruppo proveniva da un campo estivo a Toano. I coinvolti avevano bevuto dall'acqua di una fontana durante l’attività. I medici hanno preso in carico tutti i pazienti, che risultano in buone condizioni. La polizia ha avviato verifiche sulla qualità dell’acqua.

Dopo un'escursione, 30 persone, di cui 28 bambini, sono stati trasportati in ospedale per una sospetta intossicazione. Il gruppo di un campo estivo a Toano, Reggio Emilia, è stato affidato ai medici ma sarebbe in buone condizioni. Tutti sono stati dimessi nella notte. Accertamenti sull'acqua, forse causa del malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedaleAlle 16 di ieri, 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni sono stati portati in ospedale dopo aver manifestato sintomi di intossicazione durante un campo...

Toano (Reggio Emilia), maxi intossicazione al campo estivo: 28 bambini in ospedale. «Potrebbe essere stata l'acqua della fontanella». E il sindaco chiude tutti i rubinettiVentotto bambini e tre adulti sono stati portati in ospedale per problemi gastrointestinali dopo aver bevuto acqua da una fontanella durante un campo...