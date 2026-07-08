Berlusconi morta Mity Simonetto | perché è davvero finita un' epoca

Mity Simonetto, nota per il suo ruolo dietro le quinte, è morta. La sua figura ha contribuito a plasmare l’immagine pubblica di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della politica. Simonetto lavorava come professionista dell’immagine, curando l’aspetto visivo e la comunicazione dei suoi clienti. La sua scomparsa segna la perdita di una figura che ha influenzato molte carriere, anche se non era mai apparsa in pubblico.

C’è chi lavora davanti alle telecamere e chi, invece, costruisce l’immagine destinata a rimanere nella memoria collettiva. Matilde “Mity” Simonetto apparteneva alla seconda categoria. È morta lunedì 6 luglio a Milano, lasciando un vuoto nel mondo della comunicazione e della televisione italiana. Per oltre vent’anni è stata la donna che ha curato ogni dettaglio del look di Silvio Berlusconi, accompagnandolo nei suoi ruoli di imprenditore, presidente del Consiglio e leader politico. Figlia del direttore della pubblicità della Snia e di una ballerina della Scala, Simonetto entrò a Mediaset nel 1982. Dal 1990 al 2010 diventò l’ombra del Cavaliere, quando ancora in Italia la figura del consulente d’immagine era praticamente sconosciuta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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