È morta Mity Simonetto, figura vicina alla famiglia Berlusconi. La notizia è stata comunicata senza dettagli sulle circostanze o cause. La donna, nota per il suo ruolo di collaboratrice e amica, non ha mai cercato visibilità pubblica. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva, ma non sono stati diffusi commenti ufficiali. La scomparsa ha avuto risonanza interna, senza coinvolgimento di altri personaggi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Ci sono persone che non finiscono mai in prima pagina, eppure cambiano tutto. Non parlano ai microfoni, non cercano applausi, non si prendono i meriti. Ma se un leader diventa “riconoscibile” al primo sguardo, spesso il segreto è lì: in un’ombra discreta che sistema dettagli, protegge la scena e costruisce un’idea. Per anni, attorno a Silvio Berlusconi, quell’ombra ha avuto un nome preciso: Mity Simonetto. Una figura riservatissima, fedelissima, capace di lavorare sulla percezione pubblica con una cura che chi le è stato vicino ha definito quasi maniacale. E che, senza mai esporsi, è diventata parte della storia del Cavaliere. Chi era davvero Mity Simonetto, la regista silenziosa dell’immagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Caffeinamagazine.it - Morta Mity Simonetto, lutto nella famiglia Berlusconi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mity Simonetto, morta la storica consulente d’immagine di Silvio BerlusconiMity Simonetto, nota come consulente d’immagine di Silvio Berlusconi, è deceduta.

Leggi anche: Morta Matilde Mity Simonetto, da Fininvest al ruolo di consulente d'immagine di Silvio Berlusconi in politica

Mity Simonetto, addio alla leggendaria consulente d’immagine di Berlusconi (il Dottore)Pioniera del settore, per oltre venti anni è stata la responsabile dell’immagine e della comunicazione dell’ex premier: Il lavoro? Me lo inventai io, ero un’apripista. Facevo tutto da sola. La famig ... msn.com

Morta Mity Simonetto, per vent'anni consulente d'immagine di Silvio BerlusconiÈ morta a Milano Matilde Mity Simonetto, per vent'anni responsabile dell'immagine e della comunicazione di Silvio Berlusconi. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia, che l'ha ricordata come ... tg24.sky.it