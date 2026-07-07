Lunedì 6 luglio si è spenta Matilde "Mity" Simonetto, storica collaboratrice di Sivio Berlusconi, di cui per venti anni, dal 1992 al 2010, curò l'immagine e la comunicazione. I funerali si terranno mercoledì 8 luglio nel Santuario di San Camillo a Milano. "Professionista di grande competenza - scrivono i suoi familiari in una nota - ha affiancato (Berlusconi, ndr) con passione, eleganza e discrezione nei suoi molteplici ruoli imprenditoriali, istituzionali e politici. Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, energia, riservatezza e rigore professionale, conquistando la stima di colleghi e collaboratori". Mity Simonetto fu dietro le quinte nei celebri spot girati dal Cavaliere prima della sua discesa in campo nel 1994. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Morta Mity Simonetto, curò l'immagine di Silvio Berlusconi

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