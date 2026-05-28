L'Inter ha deciso di mantenere il modulo 3-5-2 e ha confermato Martinez come portiere. La squadra non apporterà grandi cambiamenti, ma ha bisogno di rafforzare alcune zone con due giocatori di peso. La rosa nerazzurra si prepara così alla prossima stagione, puntando a migliorare la solidità difensiva e l’equilibrio in campo. La società sta cercando di trovare le risorse per completare il reparto.

Niente difesa a quattro, squadra che vince non si smonta. L ‘Inter ripartirà dal 3-5-2, il sistema di gioco con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia. Il passaggio a una linea difensiva a quattro avrebbe imposto una rivoluzione. Il miglioramento dello status quo richiederà tre-quattro aggiustamenti. A quanto pare, non servirà investire milioni per un nuovo portiere. La società e Cristian Chivu hanno deciso di affidare la porta a Josep Martinez. Scelta ragionevole. La prestazione ballerina dello spagnolo nell’ultima giornata, a Bologna, partita giocata in un clima da spiaggia, non guasta quanto di buono Martinez aveva mostrato nelle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Palestra va benissimo ma servono altri due pezzi grossi

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INTER MERCATO: PALESTRA, FRATTESI-THURAM...il SOGNO!

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