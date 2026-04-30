Festa scudetto e poi addio Inter lasciano i ’senatori’

Dopo aver festeggiato lo scudetto, alcuni dei giocatori più esperti dell’Inter hanno annunciato il loro addio alla squadra. Questi calciatori, noti come “senatori” per la loro lunga carriera, hanno contribuito alla conquista del titolo e ora si preparano a lasciare il club. La loro età avanzata e la lunga militanza, sia con l’Inter che in altri club, caratterizzano il loro ruolo all’interno della rosa.

In comune hanno l’età non più rosea, per il panorama calcistico. Li chiamano “senatori” per l’anzianità di servizio, non solo in nerazzurro. Gente che le partite tra i pro le conta a centinaia, con trofei che spaziano tra campionati e coppe nazionali, allori con l’Inter e prima ancora in altri lidi. Sono tutti in scadenza di contratto: Yann Sommer, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Henrikh Mkhitaryan. Finora il solo De Vrij ha ricevuto una proposta di rinnovo, a prezzi molto più contenuti rispetto all’ingaggio concordato fino al 30 giugno. Per tutti o quasi, di conseguenza, la prospettiva è quella di far festa con lo Scudetto (e chissà con la Coppa Italia) per poi salutare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Festa scudetto e poi addio. Inter, lasciano i ’senatori’ INTER: FESTA SCUDETTO PRONTA #shorts Notizie correlate Leggi anche: Inter a Lecce senza i senatori: Chivu chiede a Pio freschezza e gol scudetto Leggi anche: Inter, Piano Rivoluzione: addio ai Senatori e assalto a Vicario Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Un Napoli da Champions rimanda scudetto Inter Video; Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’Inter. GdS - Festa Scudetto? Non subito, ma c'è già la data per la sfilataAl di là dell'eventuale ritrovo spontaneo in piazza Duomo previsto domenica sera in caso di successo, le celebrazioni avverranno più avanti ... fcinternews.it Infortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma! E punta alla titolarità in Coppa ItaliaInfortunio Lautaro, il ritorno si avvicina: domani in gruppo, poi pronto per la festa scudetto col Parma! E punta alla titolarità in Coppa Italia ... calcionews24.com Poche cose, forse nessuna, rendevano Massimo felice come il suo Napoli. Eccolo felice alla festa del secondo Scudetto con Maradona e compagni, era il 29 aprile 1990. #massimotroisi #maradona #secondoscudetto #napoli - facebook.com facebook #Budel: "La festa Scudetto dell' #Inter non verrà rovinata" x.com