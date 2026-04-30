Qualiano rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti | identificato e denunciato il responsabile

A Qualiano, un uomo è stato individuato e denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti davanti ai cassonetti. Grazie alla lettura della targa, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire alla sua identità. Successivamente, sono state avviate le procedure per le sanzioni previste dalla legge. L’episodio si inserisce in un più ampio intervento di controllo contro l’abbandono illecito di rifiuti nella zona.

Beccato dalle telecamere mentre scarica rifiuti: individuato grazie alla targa, scattano denuncia e sanzioni. Qualiano – Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale. Nelle ultime ore, grazie al sistema di videosorveglianza, è stato documentato un nuovo episodio di inciviltà: un uomo è stato ripreso mentre, dopo essere sceso dalla propria auto, ha lasciato alcuni rifiuti davanti a un contenitore per la raccolta di indumenti usati. Un gesto che contribuisce al degrado urbano e che alimenta un problema spesso al centro delle segnalazioni dei cittadini. A intervenire sulla vicenda è il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha commentato con fermezza l’accaduto: «Queste immagini mostrano un incivile in azione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati davanti ai cassonetti: identificato e denunciato il responsabile Notizie correlate Oltre 200 metri cubi di rifiuti abbandonati nel cantiere, denunciato 58enne responsabile di un'impresa edileLa scoperta effettuata dai carabinieri forestali nell'ambito di un controllo sulla normativa urbanistico-edilizia. Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti al LibertàChiedo cortesemente a chi di competenza di ricordarsi che nel rione Libertà vive anche gente civile, che si è stufata letteralmente di vedere vicino... Contenuti e approfondimenti Napoli, rifiuti davanti alla Galleria Umberto. L’assessore: Abbandonati dai negozianti, li multiamoAbbiamo trovato sacchetti di rifiuti sui marciapiedi fuori la Galleria Umberto. In pieno giorno. Sono stati abbandonanti soprattutto dai negozianti della Galleria. Li sanzioneremo. Vincenzo ... napoli.repubblica.it Rifiuti abbandonati: ecco come premiare chi è virtuosoModena, 16 gennaio 2026 – Leggiamo con grande stupore le parole del consigliere Bignardi, in rappresentanza del Partito Democratico, sulla questione rifiuti. Sentire parlare oggi di ’sistema ... ilrestodelcarlino.it