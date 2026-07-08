Benevento-Cancello il treno torna in Valle Caudina | verso la riapertura
Il treno torna in Valle Caudina, con l’obiettivo di riaprire la linea tra Benevento e Cancello. La notizia è stata comunicata da un consigliere regionale, che ha evidenziato l’iniziativa promossa da EAV e dall’amministratore unico dell’azienda.
Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), sottolineando l’importanza dell’iniziativa organizzata da EAV e dall’Amministratore Unico Umberto De Gregorio. Il viaggio-visita partirà alle ore 10 dalla stazione EAV di Benevento Appia, con arrivo previsto alle 10.45 a Cervinara. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30, mentre per il rientro sarà disponibile un treno alle 11 da Cervinara, con arrivo a Benevento alle 11.45. “Finalmente una notizia attesa da anni – aggiunge Mastella – che segna un punto di svolta per la Valle Caudina. La chiusura della fase strutturale legata ai finanziamenti del PNRR ci permette oggi di guardare con maggiore fiducia ai passaggi successivi”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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