Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 170 le tessere sottoscritte dai supporter giallorossi nel primo giorno dall’avvio della campagna abbonamenti. Questa la nota della società giallorossa: “ Il Benevento Calcio – si legge – comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti “TU” per la stagione sportiva 2026-2027. La fase di prelazione, aperta nella giornata odierna, ha fatto registrare, alle ore 18:40, un totale di 170 abbonamenti sottoscritti”. Non è mancato qualche intoppo con molti tifosi che hanno avuto grosse difficoltà a sottoscrivere la tessera stagionale o sono stati costretti a rinunciare per problemi di natura tecnica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, campagna abbonamenti 2026-27: avvio positivo con qualche intoppo

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