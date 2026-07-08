Boris Becker ha invitato il tennista italiano a accelerare il gioco, sottolineando che con Novak Djokovic sarà difficile. Becker, ex campione e attuale allenatore di Djokovic, ha una lunga esperienza nel torneo di Wimbledon, dove ha vinto tre volte come giocatore e due come coach. La sua conoscenza del torneo e del circuito si basa su anni di partecipazioni e successi.

Tre vittorie da giocatore, due da allenatore di Novak Djokovic. Boris Becker e lo Slam londinese sono legati da una lunga storia d’amore. Lui conosce ogni filo dell’erba di Church Road e questa settimana è impegnato come commentatore del torneo su Sky, che ieri ha presentato i palinsesti e trasmetterà Wimbledon in esclusiva fino al 2030, oltre a tutta la stagione del tennis fino alle Atp Finals. Jannik Sinner ha centrato la terza semifinale a Wimbledon, ma non sembra ancora in versione lusso. Come lo vede? "Credo che il primo turno sia stato fondamentale. Vincere quella lunga partita al quinto set era importantissimo, anche perché il suo storico in situazioni del genere non era eccezionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Becker: "Sinner acceleri o con Djokovic sarà complicato. Che combattente Cobolli!"

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