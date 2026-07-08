Bdm Banca è un valore per tutti Ma la direzione resti qui a Bari

Una banca locale ha attirato diverse offerte di acquisto, indicando che il suo risanamento è stato efficace. La direzione dell’istituto, tuttavia, insiste nel voler mantenere la sede centrale a Bari. Il Mediocredito Centrale ha contribuito al processo di rilancio, secondo quanto riferito. La disputa riguarda principalmente il futuro della sede e la proprietà dell’azienda, con più proposte di investimento in circolazione.

«Il Mediocredito Centrale ha fatto un gran lavoro. Se per l’acquisto di Bdm Banca ci sono in campo più offerte significa che il risanamento è una realtà. Tuttavia, è lecito chiedere che in Puglia rimanga la direzione generale dell’istituto di credito e che si confermi la centralità di una banca del Sud. Il territorio ha bisogno di credito di qualità». Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-Bat, ha ben presente che la cessione dell’ex Popolare di Bari (con più di 200 sportelli) comporterà dei cambiamenti. Non solo per il personale e per il futuro delle filiali, ma per il peso che il Mezzogiorno avrà nelle dinamiche economiche. Nella prima fase della “compravendita” sono giunte le proposte del gruppo Bcc Iccrea, in cordata con Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb), e di Credem. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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