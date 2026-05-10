Bdm Banca al via iter privatizzazione

È stato avviato l'iter per la possibile privatizzazione di Bdm Banca, la banca che un tempo faceva parte del gruppo di Bari e che recentemente è tornata a operare nel sistema finanziario del Mezzogiorno, dopo aver completato un risanamento finanziario con il supporto dello Stato. Sebbene i tempi siano ancora lunghi e molte decisioni siano da definire, si sta delineando un percorso che potrebbe portare alla cessione dell'istituto bancario.

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Prende forma, anche se con tempi ancora lunghi e tutti da definire, il percorso che potrebbe portare alla cessione di BdM Banca, l'ex Popolare di Bari tornata al centro del sistema creditizio del Mezzogiorno dopo il risanamento sostenuto dallo Stato. Sul dossier si stanno muovendo diversi soggetti, da Credem a Crédit Agricole, fino alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a Iccrea. I rumor continuano a indicare un possibile interesse di Unicredit. L'operazione viene seguita con attenzione da Mediocredito Centrale guidato da Francesco Minotti. La controllata di Invitalia e quindi del Mef, punta a valorizzare gli istituti tornati solidi dopo gli interventi pubblici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bdm Banca, al via iter privatizzazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate BdM Banca verso la privatizzazione: tra offerte sul tavolo, tempi lunghi e rischio “spezzatino”La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso... BdM Banca verso la privatizzazione: tra offerte sul tavolo, tempi incerti e rischio “spezzatino”La partita per la cessione di BdM Banca, la ex Popolare di Bari controllata dallo Stato tramite Mcc - società a sua volta in capo al Mef attraverso...