BdM Banca utile in calo a 5,58 milioni ma cresce il credito a famiglie e imprese | +20%

Il primo trimestre del 2026 si è concluso con un utile netto di 5,58 milioni di euro, in calo rispetto ai 15,02 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Durante lo stesso periodo, il credito a famiglie e imprese è aumentato del 20 per cento. Il Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati al 31 marzo e ha evidenziato un incremento nel volume di prestiti erogati, nonostante la diminuzione dell’utile.

Il Consiglio di amministrazione di BdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo 2026. Il primo trimestre si chiude con un utile netto di 5,58 milioni di euro, in flessione rispetto ai 15,02 milioni registrati nello stesso periodo del 2025. Nonostante il calo dell’utile, l’istituto segnala una crescita significativa del sostegno al territorio: +20% nei finanziamenti, con oltre 400 milioni di euro erogati a famiglie e imprese. In aumento anche la raccolta totale da clientela, che segna un +5,8%. Margini in calo, crescono le commissioni. Nel dettaglio, il margine di interesse scende a 53,03 milioni di euro (dai 59,05 milioni del primo trimestre 2025), mentre le commissioni nette crescono a 30,3 milioni di euro rispetto ai 28,8 milioni dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Banca Fucino: utile in calo, ma il credito vola a 2,7 miliardiLa gestione finanziaria di Banca Fucino ha registrato una contrazione dei profitti nel corso del 2025, chiudendo l’esercizio con un utile netto di... Bdm, utile di 5,58 milioni nel primo trimestre 2026. Aumentano i finanziamentiBdM Banca ha approvato i risultati al 31 marzo 2026, chiudendo il primo trimestre con un utile netto pari a 5,58 milioni di euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crédit Agricole scende in campo per BdM: da Parigi arriva una manifestazione d’interesse per l’ex Popolare di Bari; Non solo Banca del Mezzogiorno, ecco come la francese Credit Agricole coccola il Tesoro; Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la Parità di Genere; Crédit Agricole mette nel mirino Banca del Mezzogiorno. UTILI BDM Bdm Banca, utili in calo nel primo trimestreNel primo trimestre dell’anno Bdm Banca registra un utile netto in diminuzione, attestandosi a 5,58 milioni di euro ... statoquotidiano.it Bdm Banca, utile netto cala a 5,58 milioni nel trimestre, salgono impieghiBdm Banca (gruppo Mediocredito) chiude il primo trimestre con un utile netto in calo a 5,58 milioni di euro contro i 15,02 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. (ANSA) ... ansa.it Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la Parità di Genere Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno ricevuto da Bureau Veritas la certificazione per la Parità di Genere Uni/PdR 125:2022. - facebook.com facebook