Bcs due realtà pronte a rilevare l' azienda | nuovo incontro al Mimit il 4 agosto

Il 4 agosto si terrà un nuovo incontro al Ministero per discutere il futuro dell’azienda. Due realtà sono pronte a presentare offerte per il suo rilancio. La data rappresenta l’ultimo appuntamento prima della scadenza delle proposte. La riunione coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate e i funzionari ministeriali. La situazione resta in attesa di sviluppi definitivi, con le parti che attendono una decisione formale.

Abbiategrasso (Milano) – Appuntamento il 4 agosto per un nuovo incontro al Ministero e a quella scadenza si arriverà con qualche speranza in più, il confermato interesse di due realtà pronte a rilevare l’azienda e il rinnovato impegno del Governo non solo a “salvare”, ma a rilanciare Bcs: sono queste le ultime novità emerse in occasione dell’incontro tenutosi ieri al Mimit, presenti i sindacati e la proprietà, e che aveva al centro la vicenda Bcs, storica azienda con la sede principale ad Abbiategrasso e specializzata in trattori, macchinari per il vigneto, il frutteto e la manutenzione del verde. L’interesse . “Al tavolo è stato confermato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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